Rupture avec Mbappé : Le Real Madrid désamorce la bombe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est tombé contre le Celta Vigo (0-2) pour son retour au Santiago Bernabeu après plus d’un mois sur les routes. De quoi tirer la sonnette d’alarme avec un licenciement qui pendrait au nez de Xabi Alonso ainsi qu’un point de rupture supposé avec son vestiaire. Une vaste blague du point de vue d’Aurélien Tchouaméni qui assure que la bande de Kylian Mbappé est bien derrière son entraîneur.

Entre le Real Madrid et Xabi Alonso, le torchon brûle ? Le vestiaire, depuis plusieurs semaines désormais, ne serait pas en totale adéquation avec la méthode de management du successeur de Carlo Ancelotti. Seule une poignée de joueurs serait sur la même longueur d’onde qu’Alonso. Après le revers au Santiago Bernabeu contre le Celta Vigo (0-2), El Mundo a confié que la situation était devenue insoutenable entre les joueurs et l’entraîneur. Les dirigeants se seraient réunis dans la nuit de dimanche dans l’optique de statuer sur le cas Alonso : il y aura une victoire contre Manchester City pour la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions, ou une séparation ?

«Nous voulons gagner des matchs et nous battre tous avec l'entraîneur, dans la même direction» Malgré tout ce qui se dit dans la presse, Xabi Alonso n’est pas en conflit avec son vestiaire. C’est du moins ce qu’Aurélien Tchouaméni a tenu à faire savoir au cours de son point presse ce mardi matin. Il n’y a pas de cassure, loin de là puisqu’un élan de solidarité a été signalé par le milieu de terrain du Real Madrid. « Oui, bien sûr. Nous sommes tous solidaires. Nous voulons gagner des matchs et nous battre tous avec l'entraîneur, dans la même direction. C'est nous qui sommes sur le terrain. Demain (ndlr mercredi), nous avons une bonne occasion de changer un peu la dynamique ».