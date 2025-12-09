Transfert au Paris FC : La folle rumeur au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Xabi Alonso semblerait avoir grillé son dernier joker dimanche avec le revers concédé à domicile contre le Celta Vigo (0-2). En cas de nouvelle désillusion au Santiago Bernabeu mercredi en Ligue des champions face à Manchester City, un licenciement pourrait avoir lieu. Jürgen Klopp fait office de piste à l'étude pour son remplacement, la réponse est déjà tombée à Paris.

Une dernière cartouche à ne pas gâcher s'il veut conserver son poste. A en croire les informations circulant de l'autre côté des Pyrénées, Xabi Alonso n'aurait plus le droit à l'erreur. Après la défaite concédée par le Real Madrid au Santiago Bernabeu dans le cadre de la réception du Celta Vigo dimanche soir (0-2), une réunion de crise se serait tenue entre les hauts représentants du club madrilène.

Alonso en danger, Klopp pour le remplacer ? El Mundo rapporte qu'une décision forte aurait été prise au sujet de la continuité de Xabi Alonso au Real Madrid. Si le technicien espagnol venait à ne pas prendre les 3 points face à Manchester City mercredi soir lors de la 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions, il ne passerait pas les fêtes de Noël. Et pour le remplacer, deux options se détachent dans la presse : Zinedine Zidane ainsi que Jürgen Klopp.