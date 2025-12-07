Cet attaquant du Paris FC veut partir à l'étranger !

Amadou Diawara

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'Algérie fait partie du groupe J. Ainsi, les Fennecs vont se frotter à l'Argentine, à l'Autriche et à la Jordanie au premier tour de la compétition. Interrogé ce samedi soir, Ilan Kebbal a fait part de son immense volonté de défendre les couleurs des Fennecs en Amérique du Nord cet été.

La Coupe du Monde 2026 sera organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique ; et ce, entre 11 juin et le 19 juillet. En lice pour cette compétition, l'Algérie est tombée dans le groupe J lors du tirage au sort de ce vendredi. Ainsi, les Fennecs vont affronter à la fois l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie lors du premier tour du Mondial.

«Jouer la Coupe du Monde, c’est un but ultime» Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato ce samedi soir, Ilan Kebbal a affirmé qu'il voulait à tout prix disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'Algérie, programmée cet été en Amérique du Nord. « L’Algérie est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Ça t’évoque quoi de potentiellement jouer une Coupe du Monde ? Jouer la Coupe du Monde, c’est un but ultime dans une carrière pour n’importe quel joueur. C’est la plus grande compétition du monde, sur ça, il n’y a pas de débat. La Coupe du Monde, c’est un truc avec lequel on a grandi depuis tout petit, quand j’avais 4-5 ans, je n’avais pas de souvenirs de la Ligue des Champions, mais j’ai des souvenirs de la Coupe du Monde », a déclaré le numéro 10 du Paris FC, avant de poursuivre.