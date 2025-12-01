«Un grand nom» au Paris FC : Discussions en vue ?

Jürgen Klopp est impliqué dans le fonctionnement du Paris FC, lui qui occupe la fonction de directeur du football pour la galaxie Red Bull, actionnaire minoritaire du club de la capitale. Alors qu’il n’a pas encore eu l’occasion d’échanger avec l’Allemand, Pierre Lees-Melou est ouvert à la discussion, sans en faire une priorité.
« Klopp ? Je ne cherche pas spécialement à lui parler »
Interrogé par Flash Score, l’ancien milieu de Brest a confirmé qu’il n’avait pas encore discuté avec Klopp. « Toujours pareil et je ne cherche pas spécialement à lui parler (rires) », s’est amusé Pierre Lees-Melou.
« C’est toujours intéressant d’échanger avec des personnes comme lui »
« C'est sûr que ça ne me dérangerait pas, parce que c’est un grand nom du football et c’est toujours intéressant d’échanger avec des personnes comme lui. Mais ce n’est pas un objectif non plus. Il y a surtout le directeur sportif, le coach et le président au quotidien qui sont vraiment basés sur le PFC », conclut le joueur de 32 ans, arrivé à la fin du mercato estival.