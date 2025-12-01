«Un grand nom» au Paris FC : Discussions en vue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jürgen Klopp est impliqué dans le fonctionnement du Paris FC, lui qui occupe la fonction de directeur du football pour la galaxie Red Bull, actionnaire minoritaire du club de la capitale. Alors qu’il n’a pas encore eu l’occasion d’échanger avec l’Allemand, Pierre Lees-Melou est ouvert à la discussion, sans en faire une priorité.

Ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp occupe désormais la fonction de directeur du football au sein de la galaxie Red Bull, actionnaire minoritaire du Paris FC. L’Allemand a donc l’occasion de travailler sur le développement de la formation parisienne, mais n’a pas encore échangé avec tous les joueurs de l’effectif, à l’instar de Pierre Lees-Melou.

« Klopp ? Je ne cherche pas spécialement à lui parler » Interrogé par Flash Score, l’ancien milieu de Brest a confirmé qu’il n’avait pas encore discuté avec Klopp. « Toujours pareil et je ne cherche pas spécialement à lui parler (rires) », s’est amusé Pierre Lees-Melou.