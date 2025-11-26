Le PFC avec le Real Madrid : Riolo réagit à la bombe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si, après le PFC, la richissime famille Arnault incorporait à son empire des parts du Real Madrid ? Une opération à un milliard d’euros selon Voz Populi et un projet visiblement piloté par Bernard Arnault en personne. Toutefois, l’éditorialiste RMC Daniel Riolo a dénoncé une fake news sur les ondes de la radio mardi soir.

Le Paris FC est passé sous la coupe de la famille Arnault à l’automne 2024. Le rachat du club parisien, en partenariat avec Red Bull pour 10,6 %, a été effectué en accord avec Pierre Ferracci jusque-là investisseur principal du PFC. Jusqu’en 2027, Ferracci restera dans la boucle grâce à ses 29,8 % qu’il détient va sa holding Alter Paris, mais dès l’année dernière, la famille Arnault récupérait 52,4 % des parts du club qui allait fêter quelques mois plus tard sa promotion en Ligue 1, 46 ans après sa dernière apparition dans l’élite du football français.

La famille Arnault prête à investir au Real Madrid ? Et maintenant ? Il semblerait que Bernard Arnault soit friand à l’idée d’élargir son influence dans le football professionnel d'après Voz Populi. Après le Paris FC, l’homme d’affaires milliardaire aurait à cœur de se placer dans le capital du Real Madrid avec 10 % des parts contre un milliard d’euros alors que le président Florentino Pérez aimerait ouvrir la porte à des investisseurs extérieurs par le biais d’une assemblée extraordinaire et d’un référendum dans l’optique de réformer les statuts actuels du club merengue détenu par les socios.