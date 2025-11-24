La sensation du Paris FC veut partir à l'étranger, l'annonce en public !

Qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie figure dans le groupe E avec le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Convoqué par Vladimir Petkovic lors des derniers rassemblements des Fennecs, Ilan Kebbal croise les doigts pour être du voyage au Maroc pour cet hiver.

La Coupe d'Afrique des Nations 2025 est programmée du 21 décembre au 18 janvier. A l'issue des éliminatoires pour la compétition, l' Algérie a validé son ticket pour le Maroc . Alors que le tirage au sort du premier tour a déjà eu lieu, les Fennecs sont tombés dans le groupe E. Les hommes de Vladimir Petkovic vont donc affronter le Burkina Faso , la Guinée équatoriale et le Soudan lors de la phase de poules.

«J'espère être appelé»

« Est-ce que je suis dans la pré-sélection de 55 joueurs pour la CAN ? En étant tout à fait honnête, je ne sais pas du tout, mais je pense que oui. Je pense que c'est le club qui reçoit ces papiers-là. Je vais essayer de ne pas me prendre la tête. J'aimerais jouer et avoir un peu plus de temps de jeu, ça c'est une certitude. Il faut continuer à travailler, j'espère avoir un peu plus de temps de jeu pour montrer ce que je suis capable de faire, car je sais que je peux apporter des choses. Être appelé était déjà un objectif, maintenant je suis là, et si on a besoin de moi je répondrais présent. Ça ne m'inquiète pas, j'essaye de faire mes matchs en club. Là, je suis concentré en club, et si je dois être en sélection, je serais concentré en sélection. Si je performe en club, j'espère être appelé. Mais pour ça, il faut d'abord penser au club. Ce n'est pas un truc qui me trotte dans la tête », a confié Ilan Kebbal, le numéro 10 du Paris FC. Reste à savoir si l'international algérien fera partie du groupe de Vladimir Petkovic pour la CAN 2025.