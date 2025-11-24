EXCLU - Mercato : Pélissier conforté à Auxerre, pour le moment…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’avenir de Christophe Pélissier est un sujet fort à Auxerre. Selon nos informations, les dirigeants de l’AJA le confortent pour le moment dans ses fonctions mais sa situation reste fragile.

Lanterne rouge de Ligue 1 avec 7 défaites, l’AJ Auxerre a tenu bon contre l’Olympique Lyonnais. Un match nul (0-0) qui n’arrange pas grand monde mais qui a au moins le mérite de stopper l’hémorragie de 4 défaites consécutives en Ligue 1. Et pour l’entraîneur, Christophe Pélissier, c’est un point qui permet d’obtenir un sursis. Car du côté de la direction bourguignonne, très exigeante, on remet clairement en question l’avenir du coach.