EXCLU - Mercato : Pélissier conforté à Auxerre, pour le moment…

L’avenir de Christophe Pélissier est un sujet fort à Auxerre. Selon nos informations, les dirigeants de l’AJA le confortent pour le moment dans ses fonctions mais sa situation reste fragile.
Lanterne rouge de Ligue 1 avec 7 défaites, l’AJ Auxerre a tenu bon contre l’Olympique Lyonnais. Un match nul (0-0) qui n’arrange pas grand monde mais qui a au moins le mérite de stopper l’hémorragie de 4 défaites consécutives en Ligue 1. Et pour l’entraîneur, Christophe Pélissier, c’est un point qui permet d’obtenir un sursis. Car du côté de la direction bourguignonne, très exigeante, on remet clairement en question l’avenir du coach.
Un point sera fait à la trêve
Selon nos informations, pour l’heure, Christophe Pélissier est conforté dans son poste d’entraîneur. Le club prévoit de faire un gros point à la trêve hivernale et une décision sera prise à ce moment-là. D’ici là, Pélissier et ses hommes devront sauver leur peau en affrontant le Paris FC, Metz et Lille, les deux derniers matchs cités étant à domicile. Si l’AJA ne prend pas au moins quatre points d’ici la fin décembre, l’avenir de Pélissier à Auxerre sera difficile à envisager.