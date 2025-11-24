9M€ : Le Paris FC victime d'une «escroquerie» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout au long de l'été, le Paris FC était en quête d'un buteur. Se heurtant aux grosses exigences de Nantes et Saint-Etienne pour Matthis Abline et Lucas Stassin, le promu en Ligue 1 s'est finalement offert Willem Geubbels pour 9M€. Un recrutement décevant jusqu'à présent et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire à propos de l'attaquant du PFC.

Buteur ce dimanche soir face au LOSC, Willem Geubbels a inscrit seulement sa 2ème réalisation de la saison en 12 matchs de Ligue 1. Forcément, ce rendement est très décevant pour l'attaquant du Paris FC, recruté 9M€ au mercato estival. A défaut d'avoir pu acheter Matthis Abline ou Lucas Stassin, le PFC s'était donc replié sur Geubbels. Mais voilà que l'investissement n'est pas à la hauteur des attentes pour le moment...

« Il est vraiment mauvais, mais qu’est-ce qu’il est mauvais » Willem Geubbels peine à convaincre et ce dimanche soir, au micro de l'After Foot, Daniel Riolo n'a pas été tendre. Ainsi, il a balancé à propos du buteur du Paris FC : « Offensivement des fois, Kebbal ne sait pas à qui donner le ballon. Il a un espèce de… de pantin j’allais dire, c’est même pas un pantin, c’est un arbre devant, Geubbels. Il est vraiment mauvais, mais qu’est-ce qu’il est mauvais, c’est incroyable d’être mauvais comme ça. (…) Honnêtement, c’est une escroquerie ».