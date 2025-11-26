Du Paris FC au Real Madrid : La famille Arnault prépare une folie à 1 milliard d’euros ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris FC et le Real Madrid, il n’y a pas vraiment de lien sportif au vu de l’écart abyssal au niveau du palmarès. Néanmoins, du point de vue économique, les deux clubs sont détenus par des milliardaires. Florentino Pérez souhaite ouvrir une infime partie du capital du Real Madrid et Bernard Arnault semblerait vouloir sauter sur l’occasion.

Florentino Pérez prêt à prendre une décision historique du côté du Real Madrid ? C’est en effet le message qu’il a pris le soin de faire passer pendant une assemblée générale le week-end dernier. Du jamais vu au sein du club merengue qui est détenu par ses socios. Le patron du Real Madrid émettrait le souhait d’ouvrir 5 % du capital du club à un voire plusieurs investisseurs extérieurs.

Florentino Pérez veut ouvrir la porte à des investisseurs extérieurs, la famille Arnault mord à l’hameçon Pour ce faire, le plan de Florentino Pérez serait d’organiser une assemblée extraordinaire et un référendum dans l’optique de réformer les statuts du club. Les socios voteraient donc afin d’avoir la possibilité de créer une filiale dont les supporters en question seraient propriétaires et dans laquelle une filiale minoritaire de 5 % voire 10 % au maximum appartiendrait à des investisseurs externes.