Vente Paris FC : La catastrophe annoncée ?

Cela fait maintenant quelques mois que le Paris FC est entré dans une nouvelle ère. En effet, le club parisien a été racheté par le groupe Red Bull mais surtout la famille Arnault. Un investissement qui est toutefois loin de faire l'unanimité dans l'entourage de la richissime famille. En effet, avec le PFC, les Arnault pourraient avoir pris un gros risque.

Après le groupe LVMH notamment, la famille Arnault est désormais à la tête du Paris FC. Alors en Ligue 2, le club parisien a été racheté par un milliardaire et ses fils, qui se sont notamment associés au groupe Red Bull. Le projet suit son train avec la montée en Ligue 1 du PFC, mais voilà que certains risques éveillent les inquiétudes parmi les proches de la famille Arnault.

Un investissement dangeureux ? En rachetant le Paris FC, la famille Arnault aurait-elle pris un énorme risque ? Certains le pensent estimant auprès de Libération que cet investissement représente un danger « avec tous les margoulins du foot qui vont être attirés comme des mouches sur du miel ».