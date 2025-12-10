Un nouveau club pour Zinedine Zidane : Des «discussions existent» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'Union Foot de Touraine devrait accueillir un prestigieux actionnaire. En effet, selon les dernières rumeurs, Zinedine Zidane aurait décidé d'investir un peu d'argent pour venir en aide au club pensionnaire de National 3. Rien n'est toutefois encore officiel à propos de l'arrivée de Zizou. Il n'empêche que ce serait bien en cours...

En ce moment, on entend beaucoup de choses à propos de Zinedine Zidane. Alors qu'il est encore et toujours question de sa future nomination comme sélectionneur de l'équipe de France en 2026, les rumeurs en Espagne l'annoncent également comme un potentiel remplaçant de Xabi Alonso au Real Madrid. Et voilà que ce mardi, on a appris autre chose à propos de Zidane... annoncé avec un club de National 3.

Zidane nouveau coactionnaire ? C'est L'Equipe qui a sorti cette information à propos de Zinedine Zidane et l'Union Foot de Touraine. La légende du football français aurait ainsi investi un peu d'argent pour devenir coactionnaire du club de National 3. Cela n'est pas encore officiel pour Zidane, mais Olivier Pickeu, manager général de l'Union Foot de Touraine, a confirmé que ça bougeait en coulisses.