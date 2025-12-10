Zinedine Zidane au paradis, la grande nouvelle est tombée !

En 2001, la Juventus et le Real Madrid avaient réussi à trouver un accord pour le transfert de Zinedine Zidane pour environ 75M€. La Casa Blanca a donc sorti le chéquier pour s'offrir le milieu offensif français et ça s'est donc concrétisé. Un transfert de rêve pour Zidane, qui l'a d'ailleurs appris dans un coin paradisiaque.
Après avoir réussi à se mettre d'accord avec Zinedine Zidane, Florentino Pérez et le Real Madrid ont dû trouver les bons arguments pour obtenir le feu vert de la Juventus pour un transfert. Ça a été le cas avec un chèque de 75M€. « Florentino avait compris que pour l'avoir, il devait me donner une somme à laquelle personne n'avait pensé », avait raconté Luciano Moggi, directeur général de la Juventus à l'époque, concernant le transfert de Zidane.
Zidane en vacances à Bora-Bora !
La Juventus et le Real Madrid ont donc fini par se mettre d'accord pour le transfert de Zinedine Zidane. Le Français a ensuite bien évidemment été mis au courant... alors qu'il était en pleines vacances. Comme le raconte AS, Zizou se trouvait alors du côté de Bora-Bora avec sa famille. Un cadre paradisiaque qui a dû rendre encore plus beau ce transfert au Real Madrid.
La réunion décisive à Turin !
Selon le média ibérique, c'est en juillet 2021, à Turin, que la réunion décisive pour le transfert de Zinedine Zidane s'est tenue. Florentino Pérez et Jorge Valdano s'étaient alors rendus dans le Piémont pour finaliser l'opération. Et c'est directement dans la maison du grand patron de la Juventus, Gianni Agnelli, que cela avait eu lieu.