Zinedine Zidane au paradis, la grande nouvelle est tombée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2001, la Juventus et le Real Madrid avaient réussi à trouver un accord pour le transfert de Zinedine Zidane pour environ 75M€. La Casa Blanca a donc sorti le chéquier pour s'offrir le milieu offensif français et ça s'est donc concrétisé. Un transfert de rêve pour Zidane, qui l'a d'ailleurs appris dans un coin paradisiaque.

Après avoir réussi à se mettre d'accord avec Zinedine Zidane, Florentino Pérez et le Real Madrid ont dû trouver les bons arguments pour obtenir le feu vert de la Juventus pour un transfert. Ça a été le cas avec un chèque de 75M€. « Florentino avait compris que pour l'avoir, il devait me donner une somme à laquelle personne n'avait pensé », avait raconté Luciano Moggi, directeur général de la Juventus à l'époque, concernant le transfert de Zidane.

Zidane en vacances à Bora-Bora ! La Juventus et le Real Madrid ont donc fini par se mettre d'accord pour le transfert de Zinedine Zidane. Le Français a ensuite bien évidemment été mis au courant... alors qu'il était en pleines vacances. Comme le raconte AS, Zizou se trouvait alors du côté de Bora-Bora avec sa famille. Un cadre paradisiaque qui a dû rendre encore plus beau ce transfert au Real Madrid.