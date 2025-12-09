Zinedine Zidane en grand danger, la menace annoncée par la presse espagnole !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement libre, Zinedine Zidane est fortement annoncé comme le successeur de Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Mais voilà que d'ici là, Zizou pourrait bien relever un autre défi. En effet, en Espagne, on évoque de plus en plus le nom du Français pour venir remplacer Xabi Alonso.

Ce mercredi, en Ligue des Champions, le Real Madrid affronte Manchester City. Une rencontre qui pourrait se dérouler sous haute tension puisque si défaite il y a, Xabi Alonso pourrait alors être remercié sur le champ. La place serait donc libre sur le banc du Real Madrid et voilà que pour le remplacer, la rumeur qui prend de l'ampleur en Espagne est celle d'un nouveau retour de Zinedine Zidane chez les Merengue.

Zidane pour remplacer Xabi Alonso ? Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane y reviendra-t-il, lui qu'on attend pour diriger l'équipe de France ? Selon les informations de ABC, le Français serait bel et bien l'option privilégiée par Florentino Pérez, président de la Casa Blanca, pour venir remplacer Xabi Alonso si ce dernier venait à être remercié. Mais comme l'explique le média ibérique, convaincre Zidane s'annonce compliqué.