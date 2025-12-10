Bagarre avec Cristiano Ronaldo : Une star raconte tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du Real Madrid de 2013 à 2022, Gareth Bale a notamment partagé l'affiche avec Cristiano Ronaldo chez les Merengue. La cohabitation entre les deux stars était-elle alors si bonne que ça ? Alors que différentes rumeurs évoquaient des tensions entre le Gallois et le Portugais, il n'en serait rien si l'on en croit Bale.

Avec la BBC, le Real Madrid a pu compter sur l'une des plus grandes attaques de l'histoire. Un trio où on retrouvait donc Karim Benzema, Gareth Bale ainsi que Cristiano Ronaldo. Sur le terrain, le courant passait très bien entre les trois vedettes. Mais voilà que la relation entre le Gallois et le Portugais a régulièrement fait l'objet de rumeurs. Il était notamment question à différentes reprises de tensions entre les deux.

« Je m'entendais toujours bien avec tout le monde » Interrogé par GQ, Gareth Bale a mis les choses au point sur sa relation avec ses anciens coéquipiers et notamment Cristiano Ronaldo. Dans un premier temps, le Gallois a expliqué : « Je suis toujours en contact avec certains de mes coéquipiers ? Je ne suis pas vraiment en contact avec beaucoup d'entre eux – quelques Gallois – mais je m'entendais toujours bien avec tout le monde ».