Kylian Mbappé : Le mariage parfait est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le Real Madrid à l'été 2024 alors qu'il était arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé débutait donc une nouvelle histoire avec le club de ses rêves. Et cet été-là, dans un entretien accordé au Parisien, sa mère Fayza Lamari se montrait très optimiste sur ce mariage tant attendu entre Mbappé et le club merengue.

C'est le transfert qui avait affolé le mercato estival 2024 : Kylian Mbappé avait refusé de prolonger son contrat avec le PSG pour pouvoir s'engager libre avec le Real Madrid. Un mariage qui était attendu de longue date entre l'attaquant français et la Casa Blanca, qui courtisait Mbappé depuis son plus jeune âge. Et en juillet 2024, après l'officialisation du deal avec le Real Madrid, sa mère Fayza Lamari commentait cette union dans les colonnes du Parisien.

« Ça va très très bien se passer » « Le mariage parfait ? Je suis convaincue que ça va très très bien se passer. Ça ne veut pas forcément dire qu’il gagnera des titres, mais je suis convaincue que ça fonctionnera. Dans l’équipe, les joueurs sont les meilleurs du monde et se connaissent depuis longtemps. Si tu arrives dans un club comme ça sans humilité, ça ne passe pas », confiait la mère de Kylian Mbappé.