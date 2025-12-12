Mbappé : Elle annonce la fin de l’histoire d’amour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG libre de tout contrat afin de s’engager avec le Real Madrid. L’attaquant âgé de 26 ans a donc mis fin à une aventure de sept ans passés à Paris, où sa dernière saison a été agitée. Comme l’expliquait sa mère, Fayza Lamari, ce qui s’est passé est similaire à une séparation amoureuse.

Dans un entretien accordé au Parisien au lendemain de la présentation en grandes pompes de Kylian Mbappé au Real Madrid, Fayza Lamari était revenue sur son départ du PSG. Une dernière saison à Paris marquée par une mise à l’écart à l’été 2023 et un litige qui encore aujourd’hui n’est pas réglé, concernant des primes et salaires impayés par Paris.

« Ce qui s’est passé à Paris est comparable à une séparation » « Ce qui s’est passé à Paris est comparable à une séparation. Quand on se sépare, sur le moment, on ne pense qu’au négatif. Mais notre rôle, ce n’est pas de regarder en arrière, plutôt de laisser le temps au temps pour que, très vite, Kylian ne retienne que les points positifs de cette dernière année à Paris. Et des points positifs, il y en a eu beaucoup », estimait la mère de Kylian Mbappé.