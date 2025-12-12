Mercato - PSG : Le transfert d’un buteur réclamé en urgence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos présente un bilan mitigé au PSG. Le Portugais, recruté pour 80M€, évolue depuis 2023 à Paris mais il a du mal à briller. D'ailleurs certains n'hésitent pas à réclamer un départ de l'avant-centre, à commencer par Christophe Dugarry.

Avec seulement 6 buts depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos a du mal à convaincre au PSG. D'ailleurs Luis Enrique lui laisse de moins en moins de chances de s'exprimer sur le terrain puisqu'il est peu titularisé. Le Portugais devra vite changer les choses pour éviter de n'être confronté qu'à une seule option : le départ du club.

Gonçalo Ramos en difficulté au PSG Buteur face à Rennes la semaine dernière, Gonçalo Ramos pourrait voir son avenir être en danger au PSG. En effet le Portugais ne présente pas un bilan très convaincant, à tel point que Luis Enrique préfère aligner d'autres joueurs dans son effectif. « La situation doit être excessivement difficile pour Gonçalo Ramos. Malgré des joueurs blessés, il en voit d'autres lui passer devant comme Mayulu ou Mbaye au PSG » dit Christophe Dugarry sur les ondes de RMC.