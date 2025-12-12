Mercato - PSG : Le transfert d’un buteur réclamé en urgence !

Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos présente un bilan mitigé au PSG. Le Portugais, recruté pour 80M€, évolue depuis 2023 à Paris mais il a du mal à briller. D'ailleurs certains n'hésitent pas à réclamer un départ de l'avant-centre, à commencer par Christophe Dugarry.
Avec seulement 6 buts depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos a du mal à convaincre au PSG. D'ailleurs Luis Enrique lui laisse de moins en moins de chances de s'exprimer sur le terrain puisqu'il est peu titularisé. Le Portugais devra vite changer les choses pour éviter de n'être confronté qu'à une seule option : le départ du club.
Gonçalo Ramos en difficulté au PSG
Buteur face à Rennes la semaine dernière, Gonçalo Ramos pourrait voir son avenir être en danger au PSG. En effet le Portugais ne présente pas un bilan très convaincant, à tel point que Luis Enrique préfère aligner d'autres joueurs dans son effectif. « La situation doit être excessivement difficile pour Gonçalo Ramos. Malgré des joueurs blessés, il en voit d'autres lui passer devant comme Mayulu ou Mbaye au PSG » dit Christophe Dugarry sur les ondes de RMC.
« Si c'est pour ne pas le faire jouer, que Luis Enrique le laisse partir »
Sous contrat jusqu'en 2028 au PSG, Gonçalo Ramos a encore du temps pour essayer de renverser la vapeur. Mais une autre option est envisagée par Christophe Dugarry. « À l'arrivée, il ne joue jamais. Si c'est pour ne pas le faire jouer, que Luis Enrique le laisse partir. Laisse-le montrer son talent car là, il est en train de devenir fou l'ami Ramos » ajoute l'ancien champion du monde.