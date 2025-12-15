Rupture avec Kylian Mbappé : La décision choc !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, Xabi Alonso traverse une période de crise au Real Madrid. Le technicien espagnol était même annoncé sur la sellette récemment. Le coach de 44 ans s’est néanmoins donné du sursis avec la victoire de ce dimanche sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-2). Mais même si les choses semblent aller mieux, le club madrilène pourrait prendre une décision inattendue.

Xabi Alonso est annoncé sur la sellette depuis quelques jours maintenant au Real Madrid. Sa relation avec le vestiaire s’est considérablement détériorée en l’espace de quelques semaines. Les problèmes ont commencé à arriver après son clash avec Vinicius Jr pendant le Clasico contre le FC Barcelone, le Brésilien n'ayant pas digéré d'être relégué au second plan derrière Kylian Mbappé. Depuis, les choses ont été différentes pour le coach de 44 ans chez les Merengue.

Xabi Alonso rassuré après la victoire contre Alavés Xabi Alonso était même annoncé vers la sortie en cas de défaite contre Manchester City en Ligue des champions. La Casa Blanca s’est inclinée, mais le technicien espagnol a eu droit à une autre chance face au Deportivo Alavés. Et cette fois, le club madrilène s’est imposé (1-2).