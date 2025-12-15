Rupture avec Kylian Mbappé : La décision choc !

Depuis quelques jours maintenant, Xabi Alonso traverse une période de crise au Real Madrid. Le technicien espagnol était même annoncé sur la sellette récemment. Le coach de 44 ans s’est néanmoins donné du sursis avec la victoire de ce dimanche sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-2). Mais même si les choses semblent aller mieux, le club madrilène pourrait prendre une décision inattendue.
Xabi Alonso est annoncé sur la sellette depuis quelques jours maintenant au Real Madrid. Sa relation avec le vestiaire s’est considérablement détériorée en l’espace de quelques semaines. Les problèmes ont commencé à arriver après son clash avec Vinicius Jr pendant le Clasico contre le FC Barcelone, le Brésilien n'ayant pas digéré d'être relégué au second plan derrière Kylian Mbappé. Depuis, les choses ont été différentes pour le coach de 44 ans chez les Merengue.
Xabi Alonso rassuré après la victoire contre Alavés
Xabi Alonso était même annoncé vers la sortie en cas de défaite contre Manchester City en Ligue des champions. La Casa Blanca s’est inclinée, mais le technicien espagnol a eu droit à une autre chance face au Deportivo Alavés. Et cette fois, le club madrilène s’est imposé (1-2).
Un départ quand même à prévoir au Real Madrid ?
Comme le rapporte MARCA, Xabi Alonso s’est ainsi assuré un sursis avec cette victoire en championnat. Le technicien espagnol devrait avoir droit à un peu de temps supplémentaire pour prouver sa valeur au Real Madrid. Mais même si les choses semblent aller mieux désormais, un départ ne serait pas totalement à exclure puisque le nom d’Alvaro Arbeloa est souvent évoqué. Une telle décision serait surprenante si Xabi Alonso parvient à redresser la barre et apaiser les tensions dans le vestiaire. A suivre...