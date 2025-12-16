Kylian Mbappé, la rupture «radicale» avec une star !

Pierrick Levallet

Entre Xabi Alonso et le vestiaire du Real Madrid, la relation est plutôt conflictuelle ces dernières semaines. Vinicius Jr a lancé une petite rébellion dans le groupe, l’international auriverde ne digérant pas d’être dans l’ombre de Kylian Mbappé. Il l’a d’ailleurs bien montré contre le FC Barcelone en octobre dernier, rompant radicalement sa relation avec le coach espagnol.

Vinicius Jr ne digère plus d'être dans l'ombre de Mbappé Le Brésilien a en effet laissé éclater sa colère et a menacé de partir. Depuis, les relations entre l’international auriverde et le technicien espagnol n’ont plus jamais été les mêmes. L’attaquant de 25 ans n’apprécierait pas vraiment d’avoir été relégué au second plan derrière Kylian Mbappé, et il l’a montré contre le FC Barcelone.