Kylian Mbappé : Son incroyable aventure avec une femme !

L'AS Monaco, l'équipe de France, le PSG, la Coupe du monde et le Real Madrid. Kylian Mbappé a connu bien des expériences depuis son éclosion aux yeux du monde en 2017 avec l'ASM. Sa renommée est devenue mondiale au point où sa tentative de séduction à l'époque a reçu une réponse des années plus tard, provoquant une situation assez cocasse avec une femme.

Depuis la saison 2016/2017, Kylian Mbappé n'a cessé d'accroître sa notoriété. Révélé aux yeux du grand public à Monaco, le Français a cependant explosé au PSG. En sept saisons, il en est devenu le meilleur buteur, le tout en soulevant la Coupe du monde en sélection et en arborant la brassard de capitaine de l'équipe de France. Rien que ça. L'attaquant de bientôt 27 ans reste cependant discret sur sa vie privée.

«Mbappé envoie un message à Astrid» Et pourtant, il en a bien une. Le streamer KINDA a partagé lors d'un live une anecdote sur une approche de Mbappé envers une influenceuse... qui remonte à 2017. « 2017, Mbappé envoie un message à Astrid. Désolé Kylian, je suis obligé de poucave (ndlr de balancer) pour l’anecdote. Il lui envoie des yeux en emoji. Astrid ne répond pas ».