Pierre Ménès et Cyril Hanouna : Le règlement de comptes sur les réseaux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pierre Ménès a fait son grand retour à la télévision mardi, lui qui était invité de l'émission Tout Beau Tout Neuf, animée par Cyril Hanouna sur W9. Et l'ancien consultant de Canal + en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs sur ses réseaux sociaux...

Invité mardi soir sur le plateau de la nouvelle émission de Cyril Hanouna, Tout beau tout neuf, Pierre Ménès a évoqué sa nouvelle vie et notamment ses grosses difficultés financières. Après avoir été licencié de Canal + en 2021 pour des accusations d'agression sexuelle, Ménès a donc perdu l'ensemble de ses principaux contrats, et il a donc profité de cette tribune à la télé mardi pour évoquer sa nouvelle vie.

« Je gagne zéro » « Je suis passé de presque 400 000 euros par an à 8 fois moins. 8000 euros par mois. Voilà. Un peu plus. Pour l'instant, au moment où on se parle, je gagne zéro. J'ai zéro revenu depuis le mois d'octobre 2025. Jusqu'au mois d'avril 2026, où je serai à la retraite », a annoncé Pierre Ménès. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, et justement, c'est via son compte X que Ménès a tenu à régler quelques comptes ce mercredi, au lendemain de son passage chez Cyril Hanouna.