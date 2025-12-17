Elle annonce la fin, la réaction de Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Alors que le PSG a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires dus sur la saison 2023-2024, Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes. Malheureusement pour le club de la capitale, l'instance parisienne l'a condamné à verser environ 61M€ à son ancien numéro 7. Interrogée ce mardi, Me Delphine Verheyden a raconté comment Kylian Mbappé avait réagi après l'annonce du verdict.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Toutefois, le club de la capitale a refusé de lui verser 55M€ de salaires et primes de la saison 2023-2024. Pour réparer son préjudice, Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes, qui a condamné le PSG à lui payer environ 61M€, soit la somme réclamée plus des congés payés.

«Il est content que ça se termine» Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Me Delphine Verheyden a affirmé que Kylian Mbappé était aux anges depuis l'annonce du verdict. « Il est soulagé, content, égal à lui-même. Cela fait 10 ans que je le représente, il est déterminé, passionné par son métier. Il est satisfait, content que ça se termine. Il a une grande confiance dans le travail fait par ses équipes », a confié l'avocate du joueur, avant d'en rajouter une couche.