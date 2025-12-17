Affaire Portolano : L’invitation surprise de Pierre Ménès !

Depuis la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une sal*pe, je suis journaliste » de Marie Portolano en 2021, Pierre Ménès ne fait plus partie du paysage Canal+. Accusé d’agression sexuelle par la journaliste, l’ex-chroniqueur de la chaîne cryptée dément se souvenir d’avoir eu de tels agissements et a lancé à la télévision une invitation à Portolano.
En 2021, Marie Portolano dévoilait son documentaire coup de poing intitulé : « Je ne suis pas une sal*pe, je suis journaliste ». Par le biais de ce programme, l’ex-journaliste de Canal+ dénonçait des attouchements de Pierre Ménès en plateau pour le Canal Football Club accusé d’avoir levé sa jupe et de lui avoir mis une main aux fesses. Ce que le journaliste nie encore aujourd’hui, quatre ans après les faits.
«Je lui dirais comme je le dis depuis quatre ans, je n’ai aucun souvenir de ce qu’elle me reproche»
Mardi, Pierre Ménès était l’invité de l’émission de son ami Cyril Hanouna : Tout beau tout neuf diffusé sur W9. Le présentateur l’a lancé sur cette affaire en lui demandant si à ce jour il ne ressentait plus de ressentiment à l’égard de Marie Portolano. « Si je n’ai pas de rancœur envers Portolano ? J’ai porté plainte contre elle pour diffamation quand même ». Pas tout à fait donc, mais il est ouvert à la discussion puisqu’il ne se souvient absolument pas avoir eu une attitude à ce point déplacée.
« Pas de rancœur (il souffle), j’aimerais beaucoup discuter avec elle. Si elle voulait me voir, j’irais la voir, j’aimerais prendre le train pour venir la voir. Je lui dirais comme je le dis depuis quatre ans, je n’ai aucun souvenir de ce qu’elle me reproche. Les faits ont neuf ans et qu’on cherche toujours un témoin de ça. C’était dans une période extrêmement pénible en terme de santé pour moi et j’aimerais remettre tout ça en perspective ».
«Il me manque parce que j’ai passé onze ans de ma vie avec lui»
Cette accusation d’agression sexuelle a subitement mis un terme à une relation professionnelle qu’il chérissait avec un homme depuis plus d’une décennie : Hervé Mathoux. Il raconte sa déception. « Des copains sur la scène médiatique pendant ma traversée du désert ? (Il montre Cyril Hanouna) Voilà, ma réponse c’est Cyril. Outre Cyril, il n’y a pas grand-chose. Et Hervé Mathoux ? Il n’y a aucun échange. Dès que l’histoire Portolano est sortie, il m’a envoyé un assez long SMS pour me dire qu’il s’en lavait les mains. Depuis quatre ans, il s’en lave les mains (…) Il me manque parce que j’ai passé onze ans de ma vie avec lui tous les dimanches ».