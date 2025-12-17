Affaire Portolano : L’invitation surprise de Pierre Ménès !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une sal*pe, je suis journaliste » de Marie Portolano en 2021, Pierre Ménès ne fait plus partie du paysage Canal+. Accusé d’agression sexuelle par la journaliste, l’ex-chroniqueur de la chaîne cryptée dément se souvenir d’avoir eu de tels agissements et a lancé à la télévision une invitation à Portolano.

En 2021, Marie Portolano dévoilait son documentaire coup de poing intitulé : « Je ne suis pas une sal*pe, je suis journaliste ». Par le biais de ce programme, l’ex-journaliste de Canal+ dénonçait des attouchements de Pierre Ménès en plateau pour le Canal Football Club accusé d’avoir levé sa jupe et de lui avoir mis une main aux fesses. Ce que le journaliste nie encore aujourd’hui, quatre ans après les faits.

«Je lui dirais comme je le dis depuis quatre ans, je n’ai aucun souvenir de ce qu’elle me reproche» Mardi, Pierre Ménès était l’invité de l’émission de son ami Cyril Hanouna : Tout beau tout neuf diffusé sur W9. Le présentateur l’a lancé sur cette affaire en lui demandant si à ce jour il ne ressentait plus de ressentiment à l’égard de Marie Portolano. « Si je n’ai pas de rancœur envers Portolano ? J’ai porté plainte contre elle pour diffamation quand même ». Pas tout à fait donc, mais il est ouvert à la discussion puisqu’il ne se souvient absolument pas avoir eu une attitude à ce point déplacée. « Pas de rancœur (il souffle), j’aimerais beaucoup discuter avec elle. Si elle voulait me voir, j’irais la voir, j’aimerais prendre le train pour venir la voir. Je lui dirais comme je le dis depuis quatre ans, je n’ai aucun souvenir de ce qu’elle me reproche. Les faits ont neuf ans et qu’on cherche toujours un témoin de ça. C’était dans une période extrêmement pénible en terme de santé pour moi et j’aimerais remettre tout ça en perspective ».