Kylian Mbappé : Le scandale dénoncé avec son salaire !

Alors que le PSG vient tout juste d'être condamné verser 61M€ d'indemnités à Kylian Mbappé correspondant à divers impayés de sa dernière année passée au club, Juan Branco a poussé un coup de gueule retentissant sur ses réseaux sociaux. L'avocat se dit scandalisé des montant perçus par Mbappé et dénonce tout ce marché du football.

Le verdict est tombé mardi : le conseil des Prud'hommes a condamné le PSG à verser 61M€ à Kylian Mbappé pour divers impayés qui n'avaient pas été réglés de sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. Une somme qui en dit long sur le salaire XXL que percevait l'attaquant français avec le PSG, et c'est justement ce qui a choqué l'avocat Juan Branco qui a dénoncé ce scandale sur son compte X.

« Avant, aucun individu ne touchait ces sommes » « Mbappé a touché 3.666.666 euros pour un tiers de ses congés payés. Personne ne me fera croire que de tels écarts avec le reste de la société sont acceptables et normaux. Il y a cinquante ans, aucun individu ne touchait des sommes aussi éloignées du reste de leurs concitoyens », lâche d'abord Juan Branco sur le cas Kylian Mbappé au PSG, avant de dénoncer la globalité du système.