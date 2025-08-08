Mercato - OM : Son entourage pète un câble, la réponse inattendue !

Alexis Brunet

Avec Timothy Weah, l’OM porte déjà son total de recrues à six cet été. Longtemps bloquée, l’arrivée de l’Américain s’est finalement décantée grâce à l’intervention musclée de son représentant qui avait pesté contre le directeur général de la Juventus de Turin. En conférence de presse, l’attaquant a lui préféré rester calme à ce sujet.

L’arrivée de Timothy Weah à l’OM n’a pas été de tout repos. Les discussions entre Marseille et Turin ont été longues et fastidieuses et cela n’avait pas plu à tout le monde. Il y a quelques semaines, Badou Sambague, l’agent de l’Américain, avait d’ailleurs égratigné copieusement Damien Comolli, le directeur général de la Juventus à ce sujet au micro de RMC Sport. « La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes (Giorgio Chiellini, François Modesto et Damien Comolli). Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Tim Weah, toujours professionnel, a été écarté durant le Mondial des clubs. Cette personne a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd’hui, par vengeance, il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. »

« La classe ne s’achète pas » Badou Sambague avait donc mis la pression sur Damien Comolli dont il n’appréciait pas du tout les méthodes. « Ce sont des méthodes de l’ancien temps qui ne passeront pas avec moi. Je n’ai pas l’habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd’hui serait accepter l’inacceptable et un manque de respect total. La classe ne s’achète pas pour un dirigeant, c’est sûr, mais elle a toujours fait partie de l’histoire de la Juventus de Turin. Une personne est en train de saper cela. Let’s see… »