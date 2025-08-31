Dembélé - PSG : La folle théorie qui va rendre fou Deschamps !

Samedi soir, un match très animé a eu lieu entre Toulouse et le PSG. Finalement, c’est le club de la capitale qui s’est imposé 6-3 avec notamment un triplé de Joao Neves, dont deux retournés acrobatiques. Une rencontre également marquée par la blessure d’Ousmane Dembélé. Le numéro dix a dû quitter la pelouse à la 70ème minute, mais selon Walid Acherchour, cela serait plutôt une technique pour éviter le prochain rassemblement de l’équipe de France.
Le PSG est reçu trois sur trois. Après deux victoires contre Nantes et Angers, le club de la capitale est venu à bout de Toulouse samedi (6-3). Les Parisiens se sont montrés bien plus inspirés offensivement que lors de leurs deux premières sorties, notamment grâce à Joao Neves. Le milieu de terrain portugais a livré un véritable récital en inscrivant un triplé, avec deux retournés acrobatiques magnifiques et une frappe de loin surpuissante.
Ousmane Dembélé s’est blessé
Outre le triplé de Joao Neves, Ousmane Dembélé a inscrit un doublé et Bradley Barcola y est également allé de son but pour le PSG. Malheureusement, l’ancien Barcelonais n’a pas terminé la rencontre sur le terrain, car il s’est blessé à la 70ème minute et il a été remplacé par Gonçalo Ramos. Le Français est sorti par précaution et il a affirmé après la rencontre que ce n’était pas trop grave.
« Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont déclarer forfait lors des prochains jours »
Selon Walid Acherchour, cette soi-disant blessure d’Ousmane Dembélé serait peut-être fausse. Le journaliste a affirmé dans l’After Foot que cela pouvait être une technique pour ne pas devoir se rendre au prochain rassemblement de l’équipe de France. « J'ai une petite théorie sur la blessure de Dembélé, c'est bien évidemment pas une information. Mais quand j'ai vu la blessure de Dembélé, je me suis dit : "Ah, le petit changement pour éviter le rassemblement de l'équipe de France." Si c'est pas le cas, c'est une petite blessure pas si grave qui peut lui permettre de se reposer pendant 10 jours avec tout ce qu'il a connu l'année dernière avec la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. (...) Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont déclarer forfait lors des prochains jours. » Reste à voir si l’attaquant du PSG sera obligé ou non de déclarer forfait.