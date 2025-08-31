Dembélé - PSG : La folle théorie qui va rendre fou Deschamps !

Alexis Brunet

Samedi soir, un match très animé a eu lieu entre Toulouse et le PSG. Finalement, c’est le club de la capitale qui s’est imposé 6-3 avec notamment un triplé de Joao Neves, dont deux retournés acrobatiques. Une rencontre également marquée par la blessure d’Ousmane Dembélé. Le numéro dix a dû quitter la pelouse à la 70ème minute, mais selon Walid Acherchour, cela serait plutôt une technique pour éviter le prochain rassemblement de l’équipe de France.

Le PSG est reçu trois sur trois. Après deux victoires contre Nantes et Angers, le club de la capitale est venu à bout de Toulouse samedi (6-3). Les Parisiens se sont montrés bien plus inspirés offensivement que lors de leurs deux premières sorties, notamment grâce à Joao Neves. Le milieu de terrain portugais a livré un véritable récital en inscrivant un triplé, avec deux retournés acrobatiques magnifiques et une frappe de loin surpuissante.

Ousmane Dembélé s’est blessé Outre le triplé de Joao Neves, Ousmane Dembélé a inscrit un doublé et Bradley Barcola y est également allé de son but pour le PSG. Malheureusement, l’ancien Barcelonais n’a pas terminé la rencontre sur le terrain, car il s’est blessé à la 70ème minute et il a été remplacé par Gonçalo Ramos. Le Français est sorti par précaution et il a affirmé après la rencontre que ce n’était pas trop grave.