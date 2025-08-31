«Complètement à la ramasse», un joueur du PSG se fait détruire en direct !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG s’est défoulé contre Toulouse en s’imposant 6-3. Face aux Toulousains, Bradley Barcola a inscrit un but, Ousmane Dembélé deux et Joao Neves trois. Pourtant titulaire, Désiré Doué n’a lui pas vraiment brillé, ne se montrant pas inspiré et inoffensif, malgré un penalty provoqué. Une performance qui n’a pas du tout plu à Walid Acherchour.

Malgré une préparation relativement courte, le début de saison du PSG se passe relativement bien. Les Parisiens ont remporté la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, mais ils ont aussi gagné leurs trois premiers matches de Ligue 1, avec notamment une grosse victoire contre Toulouse samedi soir (6-3).

Un immense João Neves Face à Toulouse, le PSG a pu notamment compter sur un immense João Neves. Le milieu de terrain a inscrit un magnifique triplé, avec notamment deux retournés acrobatiques ainsi qu’une frappe surpuissante aux vingt mètres. Ousmane Dembélé d’un doublé et Bradley Barcola sont les autres buteurs parisiens.