«Dégoûté» : Le problème avec Deschamps qui plombe son transfert à l'OM !

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football français pendant sa jeunesse, Anthony Le Tallec aurait pu connaitre un passage à l'OM. En effet, à l'été 2010, celui qui était attaquant était vivement désiré par Pape Diouf. Un transfert qui n'aura finalement jamais eu lieu pour Le Tallec. La faute à un problème avec Didier Deschamps, alors entraîneur du club phocéen ?

Au cours de sa carrière, Anthony Le Tallec en a connu des clubs. Révélé au Havre puis ensuite parti à Liverpool, l'ancien attaquant a fini par revenir en France que ce soit à l'ASSE, Sochaux, au Mans ou encore Auxerre. Une liste à laquelle on aurait pu ajouter l'OM. En effet, en 2010, alors que Le Tallec signe à l'AJA, c'est à Marseille qu'il aurait pu plutôt poser ses valises.

« Ça ne se fait pas avec Deschamps parce que je n'ai pas le même agent que lui » Invité du podcast Histoires de Foot, Anthony Le Tallec a raconté les raisons de son transfert avorté à l'OM. C'est ainsi qu'il a notamment fait savoir : « Je devais signer soit à Marseille ou Bordeaux. Marseille, ça ne se fait pas avec Deschamps parce que je n'ai pas le même agent que lui. Malheureusement ».