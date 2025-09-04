Paul Pogba, c’est officiel !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’AS Monaco a décidé de s’attacher les services de Paul Pogba, absent des terrains depuis deux ans. Le milieu de terrain n’a pas encore eu l’occasion de disputer un match avec sa nouvelle équipe, mais cela n’a pas empêché Adi Hütter de le retenir pour la première phase de la Ligue des champions. Il en est de même pour Ansu Fati.

Le mercato en Ligue 1 a notamment été marqué par l’arrivée de Paul Pogba à l’AS Monaco. Absent depuis septembre 2023, le milieu de terrain de 32 ans prépare son retour sur les terrains qui devrait intervenir durant le mois d’octobre comme l’avait indiqué son nouveau club à sa signature. « Pour l'instant, le plan se déroule bien, a confié le directeur sportif Thiago Scuro en marge du tirage au sort de la Ligue des champions la semaine dernière. On s'attend à ce qu'il soit disponible à ce moment-là, trois mois après sa signature. Il devrait être dans le groupe et mobilisable pour la Ligue des champions. »

Paul Pogba sur la liste de la Ligue des champions Et Paul Pogba sera bien présent pour disputer la Ligue des champions, sauf rechute de dernière minute. L’ancien joueur de Manchester United a été inscrit par Adi Hütter pour disputer la phase de ligue, au même titre qu’Ansu Fati. Les deux joueurs ont repris les entraînements collectifs.