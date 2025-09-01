Pogba à l'OM : L'échange improbable pour son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant un temps, Paul Pogba était pressenti pour arborer la tunique de l'OM et les messages provenant du vestiaire se sont multipliés dans les médias, en vain. Le milieu de terrain passé par la Juventus a signé à l'AS Monaco. Mais cette signature a animé le quotidien des habitants de la ville phocéenne comme raconté par Medhi Benatia.

A la toute fin du mois de juin, Paul Pogba signait un contrat de deux saisons à l'AS Monaco. Un nouveau challenge près de deux ans après son dernier match avec la Juventus en septembre 2023 pour des raisons de dopage. Sa suspension de quatre ans a été réduite en octobre dernier à 18 mois par le Tribunal Arbitral du Sport. Avant de rejoindre l'ASM, il a été question d'une venue du champion du monde tricolore à l'OM.

Pogba ne signe pas à l'OM... mais à l'AS Monaco D'ailleurs, que ce soit Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou encore Geoffrey Kondogbia, tous ont commenté son éventuelle venue à l'OM pendant le mercato hivernal. Le directeur du football Medhi Benatia expliquait à L'Equipe après la fin de la fenêtre des transferts de cet hiver qu'il ne souhaitait pas chambouler l'équilibre des forces au milieu de terrain, justifiant donc la non signature du milieu de terrain de 32 ans à l'OM. Et les joueurs n'étaient pas les seuls à penser à l'hypothétique arrivée de Pogba.