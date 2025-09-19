«C'est une démission» : RMC hallucine, Daniel Riolo se lâche en direct !

C’est une humiliation. L’AS Monaco a sombré ce jeudi soir en Belgique avec une très lourde défaite face au Club Bruges (4-1) lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Au micro de RMC, Daniel Riolo et Florent Gatreau n’ont pas mâché leurs mots en évoquant cette « honte du foot français ».
La campagne européenne de l’AS Monaco débute de la pire des manières avec une humiliation sur la pelouse de Bruges jeudi soir (4-1). Surclassé par la formation belge, avec des réalisations de Nicolo Tresoldi (32e), Raphael Onyedika (39e), Hans Vanaken (42e) et Mamadou Diakhon (75e), le club de la Principauté a sauvé l’honneur dans le temps additionnel grâce à Ansu Fati, un (très) maigre lot de consolation. Présents dans l’After Foot, Daniel Riolo et Florent Gautreau étaient dépités au micro de RMC au moment de revenir sur la prestation de l’ASM.
« A aucun moment, tu peux te faire gifler comme ça »
« Il n'y a rien, le néant. Comment tu peux arriver en Ligue des champions et être surclassé par Bruges? A aucun moment, tu peux te faire gifler comme ça, a notamment lâché Daniel Riolo. Tu n'as pas à te faire déglinguer la tronche de cette façon. Le problème n'est pas uniquement d'avoir pris quatre buts. C'est de jamais réagir, ne jamais être capable de faire trois passes, d'avoir une attitude résignée, de ne pas te battre. (....) C'est complètement fou. Thiago Scuro (le directeur général, NDLR) doit se poser la question et se dire 'ok j'ai félicité Adi Hütter pour ce qu'il a fait la saison dernière car on a fait 3e et on a coffré la place en Ligue des champions', mais il doit se demander 'est-ce qu'on est réellement capable de le refaire avec ce coach-là'. C'est une vraie question, car l'attitude des joueurs ce soir (jeudi), c'est une démission. »
« C'est la honte du foot français »
« C'est la honte. C'est la honte du foot français, affirme quant à lui Florent Gautreau. Mis à part ce penalty qu'ils ont obtenu et qui aurait pu être miraculeux mais qui n'aurait rien changé selon moi… Derrière, Bruges a tout fait très bien. Mais dans l'attitude, l'absence totale de personnalité. Quand tu termines un match de Monaco, tu te poses deux questions: l'entraîneur, Hütter, comment tu joues, dans quelle organisation. Et la deuxième chose est l'absence de personnalité. À part Zakaria, il n'y a pas de personnalité dans cette équipe. Ça coule, ça glisse. Il n'y a pas un mec qui a relevé la tête après le premier but, c'était mort. Tout le monde était résigné et fataliste. Ce match doit faire date. Effectivement, Bruges a fait un très bon match. Mais tu ne peux pas te comporter comme ça sur une journée de Ligue des champions. On est sur un truc rarement vu à ce niveau-là. » L’AS Monaco a désormais rendez-vous avec Manchester City le 1er octobre prochain.