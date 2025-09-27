Surprise, un Ballon d’Or annoncé à l’AS Monaco !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un Ballon d’Or qui se cherche encore. Après une grave blessure l’ayant écarté des terrains pendant quasiment un an, Rodri a fait son retour dans l’effectif de Manchester City. Néanmoins, Pep Guardiola fait très attention à l’état de forme de son milieu de terrain, et va le préserver ce week-end avant le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco.

Un début de saison en dents de scie pour Manchester City. La formation de Pep Guardiola se cherche encore en ce début de saison, notamment au milieu de terrain. Dernièrement, les Citizens ont pu compter sur un gros renfort en la personne de Rodri.

Rodri de retour à Manchester City Élu Ballon d’Or 2024 devant Vinicius Jr, le milieu de terrain espagnol s’était blessé avant la cérémonie. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, Rodri n’a disputé que trois matchs de championnat la saison passée. Revenu cette saison avec Manchester City, l’Espagnol a rapidement fait parler son talent, mais Pep Guardiola ne souhaite prendre aucun risque avec son métronome du milieu de terrain.