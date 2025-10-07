PSG - Transfert de Zaïre-Emery : La décision est prise !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le PSG, Warren Zaïre-Emery ne devrait pas faire ses valises de si tôt. Si certaines rumeurs évoquent un possible départ lors du prochain mercato estival, Benjamin Castaldi affirme qu'il défendra toujours les couleurs du club rouge et bleu en 2026-2027.

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery a prolongé en avril 2024. En effet, le crack de 19 ans a rempilé jusqu'au 30 juin 2029. Et il dispose d'une option pour étendre son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2030.

PSG : Le clan Zaïre-Emery prépare un départ ? Selon les dernières informations de Defensa Central, l'entourage de Warren Zaïre-Emery l'aurait proposé à plusieurs écuries européennes, à savoir au Real Madrid, au Bayern Munich, à Manchester City et à Arsenal ; et ce, pour boucler un transfert lors du prochain mercato estival. Malgré tout, l'international français ne devrait pas quitter le PSG.