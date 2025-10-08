OM : Rabiot annonce un mercato de folie !

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par la direction de l'OM. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, l'international français a signé à l'AC Milan. Interrogé sur son retour en Serie A, Adrien Rabiot a avoué qu'il ne manquait pas de prétendants lors du dernier mercato estival.

Après la défaite de l'OM face au Stade Rennais (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Après cette bagarre, les deux joueurs ont été éjectés en Italie par le club marseillais. D'une part, Adrien Rabiot a signé à l'AC Milan. D'autre part, Jonathan Rowe s'est engagé en faveur de Bologne.

«Il y avait beaucoup d'autres clubs» Lors d'un entretien accordé à RTL, Adrien Rabiot est revenu sur les coulisses de son départ de l'OM. A en croire le milieu de terrain de 30 ans, il avait l'embarras du choix durant le dernier mercato estival. « Si l'AC Milan a été une évidence ? C'est vrai que généralement, c'est une décision qui est prise plus tôt dans l'été. On est mis au courant rapidement si le club décide de nous mettre sur la liste des transferts, ou si nous on a cette envie de partir. Là, ce n'était pas le cas. C'est arrivé subitement. Il ne restait plus beaucoup de temps », confié Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.