Lamine Yamal - Real Madrid : Le rendez-vous est confirmé !

Alexis Brunet

Lors du match face au PSG, Lamine Yamal s’est malheureusement blessé et il ne pouvait donc pas honorer sa convocation en équipe d’Espagne. L’attaquant se soigne pour pouvoir revenir au plus vite, mais il sera trop court pour le match face à Girone le 18 octobre prochain. En revanche, le crack du Barça devrait être de la partie face au Real Madrid.

Le 1er octobre dernier, contre le PSG, le FC Barcelone a perdu beaucoup. Rapidement devant au score, les hommes d’Hansi Flick ont finalement dû s’incliner à cause de deux buts de Senny Mayulu et de Gonçalo Ramos (1-2). Mais contre le champion d’Europe, le Barça a également perdu son joyau, Lamine Yamal, qui s’est blessé.

Lamine Yamal n’a pas pu rejoindre l’équipe d’Espagne Alors qu’il avait tout fait pour revenir pour le match face au PSG, Lamine Yamal a été victime d’une rechute de sa blessure au pubis contre Paris. Alors qu’il avait été initialement convoqué en équipe d’Espagne lors de cette trêve internationale, l’attaquant a donc été finalement contraint de déclarer forfait. Son cas a d’ailleurs fait l’objet d’une passe d’armes entre Luis de la Fuente et Hansi Flick.