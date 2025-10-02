Racisme : Il sort du silence à l’ASSE !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi dernier, l’ASSE s’inclinait à domicile face à Guingamp (2-3), restant ainsi à la deuxième place de Ligue 2. Mais voilà qu’un incident raciste a éclaté en marge de cette rencontre dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Alors que les Verts ont rapidement condamné et sanctionné ce qui est arrivé, Aïmen Moueffek, joueur de l’ASSE, a pris la parole.

Pas question pour l’ASSE de laisser passer l’incident raciste qui est intervenu en marge de la dernière rencontre face à Guingamp. Ainsi, dans un récent communiqué, les Verts avaient annoncé : « L’AS Saint-Étienne a pris connaissance à l’issue de la rencontre face à Guingamp samedi dernier du comportement raciste d’une personne que le club ne peut qualifier de supporter. L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable et a rapidement identifié l’individu. Le club a lancé une procédure d’interdiction commerciale de stade de 18 mois, la durée maximale autorisée, et une plainte a été déposée ».

« Ça n'a pas sa place dans nos stades et encore moins à l’ASSE » Après l’ASSE, ça a été au tour d’Aïmen Moueffek de condamner cet incident raciste. En conférence de presse ce jeudi, le joueur stéphanois a en effet expliqué sur ce sujet : « Si c’est un geste raciste c’est à dénoncer ça n'a pas sa place dans nos stades et encore moins à l’ASSE, ce n’est pas notre image. C’est malheureux de voir cela en 2025. J’espère que les personnes concernées au club feront bien leur boulot, ce sont des comportements très regrettables. Le racisme n’a pas sa place dans nos stades et à l’ASSE ».