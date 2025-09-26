ASSE : Une bombe est lâchée sur le mercato !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE a levé la clause libératoire à 6M€ de Pierre Ekwah. Toutefois, le milieu de terrain de 23 ans refuse d'évoluer en Ligue 2 cette saison. Alors qu'aucune solution n'a été trouvée, Pierre Ekwah aurait décidé de résilier son contrat unilatéralement le 1er septembre.

Lors de l'été 2024, l'ASSE et Sunderland ont bouclé le prêt avec option d'achat de Pierre Ekwah. Satisfaits par les performances du milieu de terrain de 23 ans, les Verts ont levé sa clause à 6M€ unilatéralement. Pourtant, le club du Forez avait besoin de l'accord du joueur pour conclure l'affaire.

Mercato - ASSE : Ekwah a résilié son contrat Refusant de jouer en Ligue 2, Pierre Ekwah a séché les entrainements d'Erik Horneland. En parallèle, les représentants du joueur ont tenté de trouver une solution à l'amiable avec la direction de l'ASSE, et ce, avant la fin du dernier mercato estival. Toutefois, les Verts ont rejeté toutes les approches. Par conséquent, le clan Ekwah aurait pris une décision fracassante.