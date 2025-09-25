Mercato - Officiel : L'ASSE annonce un renfort XXL !

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE a officialisé l'arrivée d'un renfort de taille. En effet, les Verts se sont offerts les services d'un nouveau Directeur Général Adjoint, en charge des finances. Plus précisément, l'ASSE vient de recruter Fabien Dawidowicz, qui a plus de vingt ans d’expérience en cabinet d'audit.
Promu en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, l'ASSE a été relégué directement en Ligue 2. Ayant terminé à la 17ème place dans l'élite, les Verts n'ont pas réussi à se maintenir dans l'élite.
Dawidowicz est le nouveau Directeur Général Adjoint de l'ASSE
Déterminée à retrouver la Ligue 1 dès la fin de cet exercice 2025-2026, l'ASSE s'est donné les moyens de ses ambitions. Sur le plan comptable, les Verts sont en bonne voie pour le moment, puisqu'ils sont leaders de Ligue 2 avec 17 points en 7 journées de championnat. Et pour conforter sa première place, le club du Forez vient d'officialiser l'arrivée d'une recrue de poids.
«Il accompagnera désormais la croissance de l’ASSE»
Sur son compte LinkedIn, l'ASSE a annoncé la signature de Fabien Dawidowicz. « L’AS Saint-Étienne est très heureuse d’accueillir Fabien Dawidowicz comme nouveau Directeur Général Adjoint en charge des finances. Avec plus de vingt ans d’expérience en cabinet d'audit, puis dans diverses entreprises technologiques, il accompagnera désormais la croissance de l’ASSE », a écrit le club présidé par Ivan Gazidis.