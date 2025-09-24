Transfert bloqué : L’énorme coup pour l’ASSE !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très courtisé l’été dernier, Lucas Stassin est finalement resté à l’ASSE, qui a refusé de s’en séparer. Jean-Philippe Krasso a encensé l’attaquant âgé de 20 ans, déjà auteur de quatre buts cette saison, et comprend pourquoi les Verts ont à tout prix voulu le garder. Il estime qu’il sera un atout précieux pour la remontée du club en Ligue 1.

De nouveau buteur mardi soir lors de la victoire sur la pelouse d’Amiens (0-1), Lucas Stassin confirme son très bon début de saison. Après un été agité, l’attaquant âgé de 20 ans totalise déjà quatre buts et donne raison à l’ASSE d’avoir tout fait pour le garder.

« Je comprends pourquoi les dirigeants n’ont pas voulu le vendre » « C’est un joueur avec énormément de qualités. Je comprends pourquoi les dirigeants n’ont pas voulu le vendre. Il va beaucoup aider le club grâce à ses buts. C’est un attaquant complet ! Il est rapide, a une bonne frappe de balle et est très intelligent dans ses déplacements », a confié Jean-Philippe Krasso, dans un entretien accordé à Top Mercato.