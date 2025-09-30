Racisme - ASSE : La condamnation tombe !

Deuxième de Ligue 2 après 8 journées, l’ASSE reste sur une défaite samedi face à Guingamp (2-3). Un revers des Verts malheureusement marqué par un acte raciste à Geoffroy-Guichard. Ce mardi, les Stéphanois ont tenu à réagir à cet incident et bien évidemment, cet acte a été condamné par l’ASSE, qui n’a pas hésité à prononcer une grosse sanction.
Au terme d’une saison dernière catastrophique en Ligue 1, l’ASSE a donc retrouvé la Ligue 2. Bien évidemment, l’objectif des Verts est de remonter le plus rapidement possible et pour le moment, les Stéphanois occupent la deuxième place du classement, à deux points du leader, l’ESTAC. Les joueurs d’Eirik Horneland auraient pourtant pu prendre la tête du championnat s’ils n’avaient pas perdu samedi dernier face à Guingamp. Une rencontre sur la pelouse de l’ASSE qui a été le théâtre d'un acte raciste.
« L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable »
Ce mardi, l’ASSE a d’ailleurs communiqué à propos de cet incident raciste. Dans un communiqué, les Verts ont fait savoir : « L’AS Saint-Étienne a pris connaissance à l’issue de la rencontre face à Guingamp samedi dernier du comportement raciste d’une personne que le club ne peut qualifier de supporter. L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable et a rapidement identifié l’individu. Le club a lancé une procédure d’interdiction commerciale de stade de 18 mois, la durée maximale autorisée, et une plainte a été déposée ».
La « politique de tolérance zéro » de l’ASSE
« Par ailleurs et conformément à sa politique de tolérance zéro sur les réseaux sociaux, l’AS Saint-Étienne continue de signaler aux plateformes tout commentaire discriminant et de bloquer ses auteurs. L’AS Saint-Étienne réaffirme son engagement total pour créer, sur le terrain et en dehors, en ligne comme dans la société, des espaces sans haine ni discrimination, fidèles aux valeurs du club », a-t-on ensuite pu lire de la part de l’ASSE.