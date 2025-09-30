Racisme - ASSE : La condamnation tombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Deuxième de Ligue 2 après 8 journées, l’ASSE reste sur une défaite samedi face à Guingamp (2-3). Un revers des Verts malheureusement marqué par un acte raciste à Geoffroy-Guichard. Ce mardi, les Stéphanois ont tenu à réagir à cet incident et bien évidemment, cet acte a été condamné par l’ASSE, qui n’a pas hésité à prononcer une grosse sanction.

Au terme d’une saison dernière catastrophique en Ligue 1, l’ASSE a donc retrouvé la Ligue 2. Bien évidemment, l’objectif des Verts est de remonter le plus rapidement possible et pour le moment, les Stéphanois occupent la deuxième place du classement, à deux points du leader, l’ESTAC. Les joueurs d’Eirik Horneland auraient pourtant pu prendre la tête du championnat s’ils n’avaient pas perdu samedi dernier face à Guingamp. Une rencontre sur la pelouse de l’ASSE qui a été le théâtre d'un acte raciste.

« L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable » Ce mardi, l’ASSE a d’ailleurs communiqué à propos de cet incident raciste. Dans un communiqué, les Verts ont fait savoir : « L’AS Saint-Étienne a pris connaissance à l’issue de la rencontre face à Guingamp samedi dernier du comportement raciste d’une personne que le club ne peut qualifier de supporter. L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable et a rapidement identifié l’individu. Le club a lancé une procédure d’interdiction commerciale de stade de 18 mois, la durée maximale autorisée, et une plainte a été déposée ».