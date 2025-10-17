Mercato - OM : De Zerbi approché par un cador européen, la menace confirmée !

Axel Cornic

Depuis sa signature à l’Olympique de Marseille il y a un peu plus d’un an, Roberto De Zerbi a souvent été annoncé sur le départ. C’est notamment le cas en Italie, où l’on a plusieurs fois parlé d’un possible retour en Serie A pour le technicien marseillais, notamment du côté de l’Inter ou encore de l’AC Milan.

Cet été, beaucoup de banc prestigieux se sont libérés en Serie A. Et il n’a pas fallu attendre longtemps avant que le nom de Roberto De Zerbi ne circule ! Le coach de l’OM était notamment annoncé dans son ancien club de l’AC Milan, mais également chez le rival de l’Inter.

« Nous avons effectué nos recherches et tiré nos conclusions » Largement battu par le PSG en finale de la Ligue des Champions, Simone Inzaghi a quitté son poste chez les Nerazzurri. Mais à en croire leur directeur sportif, De Zerbi n’était pas une priorité pour le remplacer. « Nous avons effectué nos recherches et tiré nos conclusions » a expliqué Piero Ausilio, dans La Gazzetta dello Sport.