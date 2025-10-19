PSG : Un coup de génie est annoncé sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers mois, le PSG s'est peu trompé dans ses choix de recrutement comme en témoigne le mercato d'été 2024 qui a vu arriver Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho. D'ailleurs, Alain Roche souligne le très gros coup réalisé par les Parisiens avec le recrutement de l'international équatorien pour 30M€.

Durant l'été 2024, le PSG a choisi de recruter un défenseur central inconnu du grand public. En effet, Willian Pacho a débarqué en provenance de l'Eintracht Francfort. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG avait lâché 40M€ pour ce transfert qu'il ne doit absolument pas regretter aujourd'hui.

Willian Pacho impressionne tout le monde En effet, Willian Pacho s'est imposé comme un joueur indispensable à Luis Enrique et son entrée en jeu contre Strasbourg confirme qu'il est même incontournable au PSG. Alors que l'arrière-garde parisienne était en souffrance face aux attaquants alsaciens, Willian Pacho a clairement apporté de la sérénité dans son secteur de jeu.