PSG : Un coup de génie est annoncé sur le mercato !

Ces derniers mois, le PSG s'est peu trompé dans ses choix de recrutement comme en témoigne le mercato d'été 2024 qui a vu arriver Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho. D'ailleurs, Alain Roche souligne le très gros coup réalisé par les Parisiens avec le recrutement de l'international équatorien pour 30M€.
Durant l'été 2024, le PSG a choisi de recruter un défenseur central inconnu du grand public. En effet, Willian Pacho a débarqué en provenance de l'Eintracht Francfort. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG avait lâché 40M€ pour ce transfert qu'il ne doit absolument pas regretter aujourd'hui.
Willian Pacho impressionne tout le monde
En effet, Willian Pacho s'est imposé comme un joueur indispensable à Luis Enrique et son entrée en jeu contre Strasbourg confirme qu'il est même incontournable au PSG. Alors que l'arrière-garde parisienne était en souffrance face aux attaquants alsaciens, Willian Pacho a clairement apporté de la sérénité dans son secteur de jeu.
«C'est l'une des plus grandes réussites du mercato»
Très impressionné, Alain Roche confirme d'ailleurs que le PSG a réalisé un très gros coup en recrutant Willian Pacho. « En tout cas, c'est l'une des plus grandes réussites du mercato de l'an dernier. Pour les initiés et les recruteurs, il devait être dans les radars. Mais pour le grand public, découvrir un joueur à ce niveau, aussi régulier, c'est forcément surprenant », assure l'ancien défenseur du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE.