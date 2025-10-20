L’OM vire un joueur : La page est tournée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le LOSC cet été, Chancel Mbemba avait vécu un long divorce compliqué avec les dirigeants de l'OM qui n'ont pas hésité à le placer dans le loft pendant toute une saison. Mais le défenseur congolais a tourné la page et a tenu à apaiser publiquement les tensions avec l'OM dimanche sur au micro de Ligue 1 +.

Joueur majeur de l'OM entre 2022 et 2024, Chancel Mbemba (31 ans) était même le patron du secteur défensif après son arrivée en provenance du FC Porto. Mais la troisième année marseillaise de l'international congolais a été un véritable calvaire, puisqu'il a été placé dans le loft et a même fait l'objet d'une altercation avec un proche de Medhi Benatia. Mbemba a donc pris son mal en patience dans l'ombre, avant de quitter l'OM en fin de contrat par la toute petite porte en juin 2025...

Mbemba se lâche sur l'OM Chancel Mbemba est finalement resté en Ligue 1 après son départ de l'OM, puisque le LOSC l'a enrôlé en septembre dernier pour une saison, et le défenseur congolais était même titulaire dimanche soir contre le FC Nantes (victoires 2-0). Interrogé au micro de Ligue 1 + après la rencontre, Mbemba a expliqué avoir enterré la hache de guerre avec l'OM : « Je respecte Marseille, je reste le club. Je dis merci à Pablo, à tous les supporters et à mes anciens coéquipiers. Grâce à eux, j’ai pu progresser et montrer mes qualités », confie Mbemba.