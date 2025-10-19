Amine Gouiri : L'OM annonce déjà son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché à l'épaule avec l'Algérie, Amine Gouiri va se faire opérer et sera absent environ trois mois. Une situation qui offre la possibilité à l'OM de recruter un joker, mais Roberto De Zerbi refuse cette option. Et pour cause, il estime avoir dans son effectif le joueur capable de remplacer l'international algérien.

Large victoire contre Le Havre (6-2), quadruplé de Mason Greenwood et première place en Ligue 1 à l'issue de la journée, l'OM aurait pu connaître une soirée parfaite. Cependant, le communiqué concernant la blessure d'Amine Gouiri a un peu entaché l'euphorie. En effet, par le biais d'un communiqué, l'OM a annoncé que son international algérien «va être opéré de l’épaule droite» et sera donc absent trois mois. Mais pas de panique pour Roberto De Zerbi, qui assure que Robinio Vaz remplacera Amine Gouiri.

De Zerbi tient déjà le remplaçant de Gouiri « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio Vaz est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent. Pour l’instant, cela fonctionne avec "Auba" et Robinio », estime l'entraineur de l'OM en conférence de presse avant de poursuivre.