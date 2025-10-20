Remplaçant de Gouiri : Ses proches annoncent du lourd à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé à l'épaule mardi avec l'Algérie, Amine Gouiri va se faire opérer et sera donc absent pendant environ 3 mois. Un gros coup dur pour l'OM qui va toutefois compter sur Robinio Vaz pour compenser l'absence de l'international algérien. Et l'entourage du jeune attaquant marseillais annoncent d'ailleurs du lourd.

C'est désormais officiel. Touché à l'épaule mardi avec l'Algérie, Amine Gouiri va se faire opérer comme l'a confirmé l'OM par le biais d'un communiqué qui précise également que son attaquant sera absent trois mois. Un coup dur pour les Marseillais qui ont toutefois rapidement trouvé une solution pour le remplacer.

Robinio Vaz, le remplaçant d'Amine Gouiri En effet, samedi soir après la large victoire de l'OM contre Le Havre (6-2), Roberto De Zerbi a affiché sa volonté de s'appuyer sur Robinio Vaz : « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio Vaz est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent. Pour l’instant, cela fonctionne avec "Auba" et Robinio ».