Remplaçant de Gouiri : Ses proches annoncent du lourd à l'OM !

Blessé à l'épaule mardi avec l'Algérie, Amine Gouiri va se faire opérer et sera donc absent pendant environ 3 mois. Un gros coup dur pour l'OM qui va toutefois compter sur Robinio Vaz pour compenser l'absence de l'international algérien. Et l'entourage du jeune attaquant marseillais annoncent d'ailleurs du lourd.
C'est désormais officiel. Touché à l'épaule mardi avec l'Algérie, Amine Gouiri va se faire opérer comme l'a confirmé l'OM par le biais d'un communiqué qui précise également que son attaquant sera absent trois mois. Un coup dur pour les Marseillais qui ont toutefois rapidement trouvé une solution pour le remplacer.
Robinio Vaz, le remplaçant d'Amine Gouiri
En effet, samedi soir après la large victoire de l'OM contre Le Havre (6-2), Roberto De Zerbi a affiché sa volonté de s'appuyer sur Robinio Vaz : « Il n’y aura pas de transfert, de joker. Robinio Vaz est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent. Pour l’instant, cela fonctionne avec "Auba" et Robinio ».
Ses proches annoncent la couleur
Et au sein de son entourage, on pousse au maximum Robinio Vaz à « exploiter toutes les miettes pour en faire des biscuits » comme le souligne L'EQUIPE. Et ce sont de très grosses miettes que le jeune attaquant de l'OM va pouvoir se mettre sous les dents avec la blessure d'Amine Gouiri. Robinio Vaz va effectivement s'imposer comme la doublure de Pierre-Emerick Aubameyang pendant trois mois.