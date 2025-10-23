Kylian Mbappé : L'annonce que le PSG n'a pas vu venir...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, le divorce a été prononcé au cours de la saison 2023/2024 et s'est concrétisé à son terme avec un emménagement à Madrid pour le capitaine de l'équipe de France. Une séparation rendue uniquement possible par Luis Enrique d'après Arsène Wenger tant le PSG ne fut pas sur la même longueur d'ondes...

Meilleur buteur de l'histoire du PSG avec ses 256 réalisations inscrites au fil de son séjour de sept ans au club, Kylian Mbappé n'est pas parvenu à être le grand artisan de la première victoire finale du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Il a échoué à deux reprises en demi-finales et à une occasion en finale en août 2020 contre le Bayern Munich au cours du Final 8 (0-1).

«Mbappé n'était pas censé partir» Parti au Real Madrid à l'occasion de l'intersaison estivale en 2024, Kylian Mbappé a inconsciemment laissé les rênes du front offensif parisien à son ami Ousmane Dembélé sacré Ballon d'or un an seulement plus tard à la suite du succès du PSG en Ligue des champions. Sur le plateau de beIN SPORTS en Angleterre, Arsène Wenger a expliqué que le départ de Mbappé n'a jamais été d'actualité. « Luis Enrique mérite un énorme crédit pour avoir donné les rênes de l'attaque à Ousmane Dembélé ? Bien sûr. Parfois, il y a aussi des coïncidences. Parce que Mbappé n'était pas censé partir ».