Mbappé - Messi - Neymar : Puni par le PSG, il lâche une énorme punchline !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le Stade Brestois a été surclassé par le PSG au stade Francis Le Blé. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Eric Roy a affirmé que le club emmené par Luis Enrique n'avait laissé aucune chance à son équipe. Le PSG actuel étant meilleur que celui de la MNM (Messi, Neymar, Mbappé).

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le Stade Brestois avait la lourde tâche de recevoir le PSG au stade Francis Le Blé. Malheureusement pour le club emmené par Eric Roy, il a été battu sèchement ce samedi après-midi (0-3).

«C'est beaucoup plus difficile de rencontrer le PSG que d'aller chez le dentiste» Présent en conférence de presse après le revers contre le PSG, Eric Roy a affirmé que le PSG de Luis Enrique était meilleur que celui de la MNM (Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé). « Je peux vous certifier que c'est beaucoup plus difficile de rencontrer le PSG que d'aller chez le dentiste. Et ça fait beaucoup plus mal. Parce que moi, si je vois mes joueurs courir après le ballon, je cours avec eux, je souffre avec eux », a lancé le coach de Brest, avant d'aller plus loin.