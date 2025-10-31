PSG : Panique pour cette star, il imite Dembélé !

Alexis Brunet

Mercredi soir, contre le FC Lorient, le PSG avait décidé de faire souffler Achraf Hakimi, afin d’éviter une trop grosse fatigue et une possible blessure. Par le passé, le club de la capitale a déjà eu recours à un tel procédé avec Ousmane Dembélé, comme l’a affirmé Luis Enrique, présent en conférence de presse.

Samedi soir, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des princes pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Pas dans le groupe face à Lorient mercredi soir, Achraf Hakimi sera cette fois bien de la partie, après un repos bien mérité. Le latéral marocain a beaucoup enchaîné depuis la saison dernière et le club de la capitale souhaitait donc le faire souffler.

« Je suis disposé à les faire se reposer » Présent en conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur son choix d’avoir décidé de faire souffler un peu Achraf Hakimi. L’entraîneur du PSG n’est pas fermé à l’idée de le faire pour d’autres joueurs, si cela permet d’éviter les blessures et d’améliorer leurs performances. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je suis très ouvert sur ces choses-là, je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. Je suis disposé à les faire se reposer, quel que soit le joueur. S'il a besoin d'un petit peu de repos, pour moi ce n'est pas un problème. Je pense qu'on a une mentalité un peu différente, je suis tout le temps ouvert à ça. »