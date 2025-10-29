Griezmann - PSG : Le coup de génie de Luis Enrique !

Au PSG, Luis Enrique mise sur un point essentiel : la polyvalence. Le coach espagnol souhaite que presque chaque joueur puisse évoluer à plusieurs postes, de manière à apporter une certaine imprévisibilité à son équipe. Cela a d’ailleurs rappelé une anecdote à Philippe Montanier avec un certain Antoine Griezmann à la Real Sociedad.
Luis Enrique mise sur un point essentiel au PSG : la polyvalence. La plupart des joueurs chez les Rouge-et-Bleu est capable d’évoluer à plusieurs postes. Warren Zaïre-Emery, d’ordinaire milieu de terrain, peut jouer latéral droit. Senny Mayulu, lui, a élargi sa palette pour pouvoir évoluer en tant que faux 9 ou dans le couloir droit de la défense.
Luis Enrique a apporté une grande polyvalence au PSG
Comme le rapporte Le Parisien, cette diversification ne sert pas seulement à dépanner, mais apporte également une certaine imprévisibilité et une grande variété au jeu du PSG. Elle complexifie la tâche de ses adversaires, qui ne savent pas vraiment à quoi s’attendre. Luis Enrique a réalisé un coup de génie en faisant comprendre ce principe à son équipe. Et cela a rappelé une anecdote à Philippe Montanier avec un certain Antoine Griezmann.
«Les joueurs voient ça comme un défi»
« L’interaction reste la même. Luis Enrique dispose de joueurs qui ont de véritables dispositions et qui se plient au collectif. J’ai le souvenir d’avoir essayé Griezmann comme latéral gauche. Il s’était dit : Je vais être le meilleur arrière gauche du monde ! Les joueurs voient ça comme un défi car ils peuvent enrichir leur palette. Il faut leur faire admettre que c’est utile à l’équipe et à leur propre carrière » a expliqué l’ancien entraîneur de la Real Sociedad au Parisien.