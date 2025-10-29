Griezmann - PSG : Le coup de génie de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Luis Enrique mise sur un point essentiel au PSG : la polyvalence. La plupart des joueurs chez les Rouge-et-Bleu est capable d’évoluer à plusieurs postes. Warren Zaïre-Emery, d’ordinaire milieu de terrain, peut jouer latéral droit. Senny Mayulu, lui, a élargi sa palette pour pouvoir évoluer en tant que faux 9 ou dans le couloir droit de la défense.

Luis Enrique a apporté une grande polyvalence au PSG Comme le rapporte Le Parisien, cette diversification ne sert pas seulement à dépanner, mais apporte également une certaine imprévisibilité et une grande variété au jeu du PSG. Elle complexifie la tâche de ses adversaires, qui ne savent pas vraiment à quoi s’attendre. Luis Enrique a réalisé un coup de génie en faisant comprendre ce principe à son équipe. Et cela a rappelé une anecdote à Philippe Montanier avec un certain Antoine Griezmann.