Élections surprises au PSG, Mbappé et Neymar snobés !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques mois, Presnel Kimpembe a quitté le PSG. Le défenseur central a rejoint le championnat qatari, mais reste forcément très attaché à son club formateur. Dernièrement, l’ex international Français a effectué son onze des légendes du club parisien, et n’a pas inclus ses anciens coéquipiers Kylian Mbappé et Neymar dedans.

Une véritable icône du PSG. Avec 241 matchs disputés sous les couleurs parisiennes, Presnel Kimpembe restera dans les mémoires des supporters du club de la capitale. Miné par les blessures depuis trois ans, le défenseur central est parti du côté du Qatar SC en septembre dernier.

« On va faire une équipe centre de formation » Interrogé par Foot Mercato sur son onze des légendes du PSG, Kimpembe a décidé de mettre à l’honneur les Titis du club parisien, et non certaines stars comme Kylian Mbappé ou Neymar. « Ça, c’est très dur. Soit je fais une équipe de centre de formation, soit je fais une équipe vraiment légende. Allez, on va faire une équipe centre de formation comme ça, on ne va pas fâcher tout le monde », a ainsi confié l’ancien Parisien.