Élections surprises au PSG, Mbappé et Neymar snobés !

Il y a quelques mois, Presnel Kimpembe a quitté le PSG. Le défenseur central a rejoint le championnat qatari, mais reste forcément très attaché à son club formateur. Dernièrement, l’ex international Français a effectué son onze des légendes du club parisien, et n’a pas inclus ses anciens coéquipiers Kylian Mbappé et Neymar dedans.
Une véritable icône du PSG. Avec 241 matchs disputés sous les couleurs parisiennes, Presnel Kimpembe restera dans les mémoires des supporters du club de la capitale. Miné par les blessures depuis trois ans, le défenseur central est parti du côté du Qatar SC en septembre dernier.
« On va faire une équipe centre de formation »
Interrogé par Foot Mercato sur son onze des légendes du PSG, Kimpembe a décidé de mettre à l’honneur les Titis du club parisien, et non certaines stars comme Kylian Mbappé ou Neymar. « Ça, c’est très dur. Soit je fais une équipe de centre de formation, soit je fais une équipe vraiment légende. Allez, on va faire une équipe centre de formation comme ça, on ne va pas fâcher tout le monde », a ainsi confié l’ancien Parisien.
Un onze de Titis pour Kimpembe
« Dans les buts, je mets Mike Maignan, à droite, je mettrais Youssouf Sabaly, dans l’axe, je mettrais Mamadou Sakho et moi. À gauche, Ferland Mendy. Je parle un peu plus de ma génération parce qu’il y a du monde qui est passé. Au milieu de terrain, je mettrais Adrien Rabiot, Hervin Ongenda et Christopher Nkunku. À gauche, Kingsley Coman, à droite, je mettrais Jean-Kévin Augustin et devant, je mettrais Moussa Dembélé », conclut Presnel Kimpembe.